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Muharrem İnce korktu: Sıfır çekeriz

CHP'nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin iyice eriyen oylarının daha da azalmasından korktu. Bir an önce kurultay yapılması gerektiğini belirten İnce, "Ben bekleyeyim ama Türkiye beklemiyor. CHP bu değişimi gerçekleştiremezse, yerel yönetimlerde sıfır çekeriz..." dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 09:22
Muharrem İnce korktu: Sıfır çekeriz

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den yüksek oy alan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt alınca genel başkanlık medyanın önünde sürdürmeye başladı.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE KURULTAY YAPALIM"

Sözcü'yü ziyaret eden İnce, kendisine yerel seçimleri beklmesini, nasıl olsa partisinin başarısız olacağını söyleyenlerin olduğunu anlattı. Vakit kaybetmek istemediğini ifade eden CHP'nin genel başkan adayı "CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker" diyerek genel başkanlık isteğini yineledi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 09:22
  1. Muharrem İnce
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Sözcü

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