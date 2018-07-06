Muharrem İnce korktu: Sıfır çekeriz

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den yüksek oy alan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt alınca genel başkanlık medyanın önünde sürdürmeye başladı.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE KURULTAY YAPALIM"

Sözcü'yü ziyaret eden İnce, kendisine yerel seçimleri beklmesini, nasıl olsa partisinin başarısız olacağını söyleyenlerin olduğunu anlattı. Vakit kaybetmek istemediğini ifade eden CHP'nin genel başkan adayı "CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker" diyerek genel başkanlık isteğini yineledi.