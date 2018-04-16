Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyonunda sorun olmasa şaşarım

Milletin oylarıyla kabul edilen referandum değişikliğini protesto eden CHP, ülke genelinde oturma eylemlerini yapacağını açıklamıştı. Yalova'da düzenlenen etkinliğe organizasyondaki aksamalar damga vururken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce "Bir yerde CHP organizasyon yapmışsa mutlaka aksaklık olur. Olmazsa şaşarım. Her yerde ya, Yalova'ya özgü de değil" cümlelerini kullandı.

Yalova kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasına CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ile partililer katıldı.

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"CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır"



Cumhuriyet meydanındaki basın toplantısında bir konuşma yapmak isteyen İnce'nin konuşması sırasında mikrofonun sürekli bozulması nedeniyle adeta isyan eden İnce, "Bir yerde CHP organizasyon yapmışsa mutlaka aksaklık olur. Olmazsa şaşarım. Her yerde ya, Yalova'ya özgü de değil" dedi.

CHP'nin düzenlemiş olduğu programda kullanılan ses sisteminin Yalova Belediyesine ait olduğu gözlendi.

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