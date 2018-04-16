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Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyonunda sorun olmasa şaşarım

Geçtiğimiz yıl bugün halkın oylarıyla hayata geçirilen Anayasa Değişikliği Referandumunu protesto eden CHP'nin düzenlediği organizasyonlara kendi milletvekillerinden dahi tepki geldi. Yalova'daki etkinlikte konuşan CHP'li Milletvekili İnce, seste sürekli sorunlar yaşanmasının ardından "CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır" cümlelerini kullandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:34
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyonunda sorun olmasa şaşarım

Milletin oylarıyla kabul edilen referandum değişikliğini protesto eden CHP, ülke genelinde oturma eylemlerini yapacağını açıklamıştı. Yalova'da düzenlenen etkinliğe organizasyondaki aksamalar damga vururken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce "Bir yerde CHP organizasyon yapmışsa mutlaka aksaklık olur. Olmazsa şaşarım. Her yerde ya, Yalova'ya özgü de değil" cümlelerini kullandı.

Yalova kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasına CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ile partililer katıldı.

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"CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır"

Cumhuriyet meydanındaki basın toplantısında bir konuşma yapmak isteyen İnce'nin konuşması sırasında mikrofonun sürekli bozulması nedeniyle adeta isyan eden İnce, "Bir yerde CHP organizasyon yapmışsa mutlaka aksaklık olur. Olmazsa şaşarım. Her yerde ya, Yalova'ya özgü de değil" dedi.

CHP'nin düzenlemiş olduğu programda kullanılan ses sisteminin Yalova Belediyesine ait olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:34
  1. CHP
  2. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce
  3. Yalova
  4. Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman
  5. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • asımasım9 sa önce
    en büyük sorun başkanınız fetö cü satılmış uşak gayrimilli pislik
  • Ibrahim akIbrahim ak12 sa önce
    Hem böylekonuşup hem de nasil oy istiycen ki
  • Tiksindirtti bu da!Tiksindirtti bu da!17 sa önce
    .... senin ömrün hep isyanla mı geçecek? Git arabeskçi ol madem lan? Herife bak yaa, hâlâ ergen takılıyo be!
  • MehmetMehmet20 sa önce
    Sayın vekil emeklileri sizde unuttunuz hiç sesiniz çıkmıyor.
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