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Gündem Muharrem İnce, eylemcileri kışkırtanları işaret etti! İşte Boğaziçi provokasyonunun arkasındakiler
Gündem

Muharrem İnce, eylemcileri kışkırtanları işaret etti! İşte Boğaziçi provokasyonunun arkasındakiler

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek ikinci Gezi Kalkışması hayali kuranların maşalarını ziyaret eden Muharrem İnce, rektörlüğe sırt çeviren ve provokasyona destek çıkan söz akademisyenleri işaret eden ifadeler kullandı. İnce, oradaki gruba "Sizi kışkırtacak olanlar olacaklardır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 18:26:00 - 2021-02-04 19:06:24
Muharrem İnce, eylemcileri kışkırtanları işaret etti! İşte Boğaziçi provokasyonunun arkasındakiler

Halkın hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek başlayan eylemlerden ikinci bir Gezi Kalkışması çıkarılmaya çalışılıyor. 

Seçimlerde ittifak kuran CHP, HDP ve İYİ Parti'nin desteklediği DHKP-C, PKK, FETÖ ve LGBT gibi örgütlerinde katkı verdiği eylemcileri bugün Muharrem İnce ziyaret etti.

Burada açıklama yapan İnce, üniversite içinde sırtını rektörlüğe dönerek provokatörleri kışkırtan sözde akademisyenlere dikkat çekti.

Bahçede eylemcileri kışkırtıp üniversite rektörlüğe döndükten sonra onları bir başına bırakan akademisyenlerle ilgili Muharrem İnce "Sizi kışkırtacak olanlar olacaklardır" ifadelerini kullandı.

İşte Muharrem İnce'nin işaret ettiği eylemcileri kışkırtan o sözde akademisyenlerden bazıları:

Fikret Adaman, Biray Kolluoğlu, Dr. Zafer Yenal, Can Candan, Zeynep Gambetti, Tolga Sütlü, Cem Say...

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