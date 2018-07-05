Muharrem İnce: Erdoğan'a "Allah mahcup etmesin" dedim

Muharrem İnce, Kırklareli ziyaretlerinin sonunda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir kafede bir araya geldi. İnce, burada 24 Haziran gecesi yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'la olan görüşmesini de anlattı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah mahcup etmesin" dediğini söyledi.