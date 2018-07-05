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Muharrem İnce: Erdoğan'a "Allah mahcup etmesin" dedim

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Allah mahcup etmesin" dediğini söyledi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:46

Muharrem İnce, Kırklareli ziyaretlerinin sonunda sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir kafede bir araya geldi. İnce, burada 24 Haziran gecesi yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'la olan görüşmesini de anlattı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah mahcup etmesin" dediğini söyledi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:46
  1. Kırklareli
  2. Muharrem İnce
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. CHP

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