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Muharrem İnce de CHP'lilerle dalga geçti

Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz diken Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılan seçim sonrası sosyal medyada çıkan iddialara değindi. "İnanmayın diyorum yine tweet atıyorlar" diyen İnce, "Bunlar hayal ürünü" dedi.

06 Temmuz 2018 Cuma 08:43
Muharrem İnce de CHP'lilerle dalga geçti

Muharrem İnce, seçim gecesi halkı sokağa çağırmadığı için yapılan eleştirilere, "YSK yanlış yaparsa çağıracaktım. Yapmadı, çağırmadım" diyerek cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN DURUMU O KADAR VAHİM DEĞİL"

'Gece neden konuşmadı?' diyorlar diyerek sözlerine devam eden İnce, "Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor albaylar kaçırdı, buna inanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE 500 GÜN VAR"

Gelecek seçim için umuduğu olduğu belirten Muharrem İnce, "41 yılda aşılamayan yüzde 30 barajını 50 günde aştık. Önümüzde 500 gün var, şimdi 50 artı 1'i aşacağız. Bunu başarabiliriz." dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 08:43
  1. Muharrem İnce
  2. CHP

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