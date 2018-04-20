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Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi

CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin 'CHP Genel Başkanı aday olmalıdır' dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:34
Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi

CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin 'CHP Genel Başkanı aday olmalıdır' dedi.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

Seçim bir erken seçim değildir bir panik seçimi kapkaç seçimidir. Oysa Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Türkiye’nin büyük uzlaşmaya ihtiyacı var.

Seçim bir çare olacaktır buna. Her gün bağıran herkesle kavga eden korku düzeni kuran demokrasiyi yerlerde süründüren bu zihniyetten hep birlikte kurtulacağız.

Referandumda yarattığımızı büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Asıl metal yorgunluğu sayın cumhurbaşkanında var.

Sayın genel başkanımızla önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Dertleştik ve gidiyorum.

Ben daha önce de söylediğimi gibi CHP genel başkanının doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini iletmiştim. Yine ilettim. O kendi takdiridir.

Salı günü PM toplantısı var. Orada görüşülecektir.

Sayın genel başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını onu paylaşacağını söyledi.

Ben partimin yetkili kurullarının kararlarına saygı gösteririm. Partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam.

KILIÇDAROĞLU’NUN ANKETİNDE SİZİN İSMİNİZ DE VAR MI?

Biliyorum kimler olduğunu ama bunları paylaşamam. Çok arkadaşımız vardır.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:34
  1. Muharrem İnce
  2. chp'nin adayı

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