Muharrem Coşkun'dan tarihi detay... Yeşilköy Havalimanı ismi neden Atatürk oldu?
Akit TV Haber Daire Başkanı Muharrem Coşkun, Yeşilköy Havalimanı’nın isminin nasıl Atatürk Havalimanı olarak değiştirildiğini açıkladı.
Akit TV Ana Haber programı sunucusu Muharrem Coşkun, tarihi bir tespitte bulundu. Osmanlı Devleti’nden bu yana Yeşilköy Havalimanı ismiyle anılan havaalanının adı Atatürk ismi istismar edilerek, Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi.
İşte Muharrem Coşkun’un Atatürk Havalimanı açıklaması...