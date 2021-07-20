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Gündem Muharrem Coşkun'dan tarihi detay... Yeşilköy Havalimanı ismi neden Atatürk oldu?
Gündem

Muharrem Coşkun'dan tarihi detay... Yeşilköy Havalimanı ismi neden Atatürk oldu?

Akit TV Haber Daire Başkanı Muharrem Coşkun, Yeşilköy Havalimanı’nın isminin nasıl Atatürk Havalimanı olarak değiştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 08:20:00 -

Akit TV Ana Haber programı sunucusu Muharrem Coşkun, tarihi bir tespitte bulundu. Osmanlı Devleti’nden bu yana Yeşilköy Havalimanı ismiyle anılan havaalanının adı Atatürk ismi istismar edilerek, Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi.

İşte Muharrem Coşkun’un Atatürk Havalimanı açıklaması...

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Yorumlar

mehmet

bayraminiz kutlu olsun
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ahi

darbecilerin gazetecileri toplayıp bundan sonra aleyhte yazanın kıçına yağlı cop sokarız dediklerini de anlatsaydınız.
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