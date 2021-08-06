Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2021?
Ağustos ayına girmemizle beraber hicri ay olan Muharrem ayı sorgulanmaya başladı. Hicri ayların ilk ayı olan Muharrem ayı, Zilhicce ayının sona ermesiyle başlar. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2021?
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayının 1. günü ne zaman 2021? Muharrem ayına günler kala, vatandaşlar tarafından Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlanıldı. İşte merak edilen haberin devamı…
Muharrem ayı ne zaman başlayacak 2021?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimdeki yer alan bilgilere göre 2021 yılında muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Muharrem neler olmuştur?
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.
- Hüseyin bin Ali (Hz. Hüseyin) ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,