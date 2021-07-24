Muharrem ayında, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimizin (s.a.v) başta Hz. Hüseyin (r.a) olmak üzere birçok torunu Kerbela’da şehit edilmiştir. Zilhicce ayının bitmesi az bir süre kaldığı için Müslümanlar, Muharrem ayının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Müslümanlar tarafından çok önem olan Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta 2021 başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek. Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün önemini anlatan birçok hadisi şerif bulunmaktadır.

Peygamberimiz s.a.v Muharrem ayı ve Aşure günü hakkında “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202) buyurmuştur.

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?

1-Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

2-Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

4-Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

5-Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

6- Kuran-ı Kerim okunmalı ve kaza ve nafile namaz kılınmalı.

Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır: “Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur: 1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî, 2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek) 3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî... 4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf. Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.