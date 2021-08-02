Muharrem ayının faziletleri birçok hadisi şerifte bize bildirilmiştir. Ayrıca Muharrem ayı hicri yılbaşının bulunduğu aydır. Zilhicce ayının bitmesi az bir süre kaldığı için Müslümanlar, Muharrem ayının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Muharrem ayı ne zaman 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimdeki yer alan bilgilere göre 2021 yılında muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Bu aynı zamanda hicri yılbaşı olacak ve hicri takvime göre 1442 yılı sona erecek ve 1443 yılı başlayacak.

Muharrem ayı ile ilgili hadisler nelerdir?

1-Muharram ayı Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40).

2-Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

3-Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128)

4-Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128)