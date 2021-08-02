Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayı faziletleri
Muharrem ayının faziletleri birçok hadisi şerifte bize bildirilmiştir. Ayrıca Muharrem ayı hicri yılbaşının bulunduğu aydır. Muharrem ayında ibadet etmek isteyen vatandaşlar bu ayda hangi ibadetleri yapabileceklerini araştırıyor. Peki, Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimdeki yer alan bilgilere göre 2021 yılında Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Muharrem ayına sayılı günler kaldığı için Müslümanlar Muharrem ayında hangi ibadetleri yapabileceklerini araştırıyorlar. İşte merak edilen haberin devamı…
Muharrem ayı faziletleri nelerdir?
1-Muharrem ayı Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40).
2-Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
3-Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128)
4-Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128)
Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?
1- Kuran-ı Kerim okunmalı ve kaza ve nafile namaz kılınmalı.
2-Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
4- Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.
5-Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)
6- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
7-Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır: “Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”
Tesbih namazında şunlar okunur: 1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî, 2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek) 3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî... 4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf. Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.