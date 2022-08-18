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Siyaset Muhalif Aydın Doğan parasına para kattı
Siyaset

Muhalif Aydın Doğan parasına para kattı

Borsa İstanbul’da şirketlerin bilanço açıklamaları devam ederken, AK Parti iktidarını her fırsatta alttan alta eleştiren, muhaliflerle kol kola hareket eden çoğunluğu TÜSİAD üyesi büyük holdinglerin kat be kat gelir ve kar artışlarına imza attığı dikkat çekti. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 317 kar artışı ve 322,5 milyar lira satış geliri açıklayan Koç Holding’den sonra Aydın Doğan’ın Doğan Holding’i de yüzde 176 gelir artışı sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 13:26:00 - 2022-08-18 13:40:18
Muhalif Aydın Doğan parasına para kattı

 Yeni Akit  Ankara 

Borsa İstanbul’da şirketlerin bilanço açıklamaları devam ederken, AK Parti iktidarını her fırsatta alttan alta eleştiren, muhaliflerle kol kola hareket eden çoğunluğu TÜSİAD üyesi büyük holdinglerin kat be kat gelir ve kar artışlarına imza attığı dikkat çekiyor. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 317 kar artışı ve 322,5 milyar lira satış geliri açıklayan Koç Holding’in ardından 28 Şubat döneminin tetikçi medya patronu Aydın Doğan’ın Doğan Holding’i de yüzde 176 gelir artışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Doğan Holding, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2022 yılının ilk 6 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %176 artırarak 18,0 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding’in 2022 yılının ilk 6 ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %250 artarak 2,8 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise %309 artarak 2,2 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde %331 artarak 695 milyon TL’den 3,0 milyar TL’ye yükseldi.

KOÇ HOLDİNG DE KARINI YÜZDE 317 ARTTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İki gün önce yapılan açıklamada da, Gezi kalkışması savuncusu Koç Holding’in (KCHOL) satışlarınin %214 artarak 322,5 milyar TL’ye çıkarken net dönem kârının da %317 artarak 22,1 milyar TL’ye yükseldiği bildirilmişti.

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Yorumlar

Metin

Gözleri doysunda kâr artışını enflasyondan arınďırmak getekir. Yine de çok...

şüayıp

Zenginler kat kat kar ederler üstelikte hükümet düşmanlığı yaparlar
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