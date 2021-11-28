  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı’dan Kavala iddiası: ‘Rejim’ içeride tutuyor!
Gündem

Muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı’dan Kavala iddiası: ‘Rejim’ içeride tutuyor!

Her fırsatta muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı, Sorosçuların avukatlığına devam ediyor. Sorosçu Osman Kavala’yı savunup AK Parti iktidarına ‘rejim’ diyerek muhalefete yaranma çalışmalarına devam eden Nagehan Alçı, "Baştan sona temelsiz bir iddianame.Tamamen hukuk dışı, somutlaştırılamamış… Siyasi rejim tarafından içerde tutuluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 00:36:00 - 2021-11-28 00:45:02

TV5’te ‘Konuşmadan Olmaz’ adlı programda konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Osman Kavala’nın haksız yere cezaevinde tutulduğunu iddia etti. 

“Tamamen siyasi”

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, TV5'te katıldığı programda Osman Kavala hakkında konuştu. Kavala'nın siyasi rejim tarafından hukuksuz bir şekilde içerde tutulduğunu ifade eden Alçı, davanın 'tamamen siyasi' olduğunu iddia etti. 

“Baştan sona temelsiz bir iddianame”

"Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi; ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Alçı, "Çok üzgünüm. Ben herhalde medyada Osman Kavala'nın tutukluluğuna en çok itiraz eden isimlerden biriyim; belki birincisiyim. Baştan sona temelsiz bir iddianame.Tamamen hukuk dışı, somutlaştırılamamış..." dedi.

“Siyasi rejim tarafından içerde tutuluyor”

Davaya ilişkin, "Siyasi mi?" sorusuna ise Alçı, "Elbette ki siyasi" yanıtını verdi. Alçı, "Peki neden ve kimler tarafından içerde tutuluyor" diye sorulduğunda da İktidarı suçlayarak "Siyasi rejim tarafından içerde tutuluyor" iddiasında bulundu. 

Darbeci generaller için “af” istemişti!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, özellikle son zamanlarda sürekli muhalefete yaranmaya çalışan çıkışlarda bulunuyor. Alçı, 28 Şubat'ta Müslümanlara zulmeden generaller için, "Hapse atılmalarını doğru bulmuyorum." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'af' çağrısı yapmış ve bu çağrı tepkilere neden olmuştu. 

Muhalefete ‘parlamenter sistem’ desteğinde de bulunmuştu

Nagehan Alçı, muhalefete göz kırpan bir başka yazı daha kaleme almıştı. Muhalefetin “parlamenter sistem” söylemine destek veren Alçı, Cumhurbaşkanının sembolik olmasını isteyerek parlementer sisteme geçilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!
Yaşam

Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!

Yaban hayatına meraklı İngiliz Ewan Wilson kız arkadaşı ile seyahat ederken bir yılan gördü. Merakına yenik düşüp gördüğü yılanı eline alan..
Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye için büyük fırsat
Ekonomi

Alman uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye için büyük fırsat

Alman profesör Ferdinand Dudenhöffer, "Bir otomotiv ülkesi olan Türkiye, nitelikli iş gücü, güçlü ana ve tedarik sanayi altyapısı, yeterlili..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay