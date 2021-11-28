Muhalefete göz kırpan Nagehan Alçı’dan Kavala iddiası: ‘Rejim’ içeride tutuyor!

TV5’te ‘Konuşmadan Olmaz’ adlı programda konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Osman Kavala’nın haksız yere cezaevinde tutulduğunu iddia etti.

“Tamamen siyasi”

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, TV5'te katıldığı programda Osman Kavala hakkında konuştu. Kavala'nın siyasi rejim tarafından hukuksuz bir şekilde içerde tutulduğunu ifade eden Alçı, davanın 'tamamen siyasi' olduğunu iddia etti.

“Baştan sona temelsiz bir iddianame”

"Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi; ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Alçı, "Çok üzgünüm. Ben herhalde medyada Osman Kavala'nın tutukluluğuna en çok itiraz eden isimlerden biriyim; belki birincisiyim. Baştan sona temelsiz bir iddianame.Tamamen hukuk dışı, somutlaştırılamamış..." dedi.

“Siyasi rejim tarafından içerde tutuluyor”

Davaya ilişkin, "Siyasi mi?" sorusuna ise Alçı, "Elbette ki siyasi" yanıtını verdi. Alçı, "Peki neden ve kimler tarafından içerde tutuluyor" diye sorulduğunda da İktidarı suçlayarak "Siyasi rejim tarafından içerde tutuluyor" iddiasında bulundu.

Darbeci generaller için “af” istemişti!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, özellikle son zamanlarda sürekli muhalefete yaranmaya çalışan çıkışlarda bulunuyor. Alçı, 28 Şubat'ta Müslümanlara zulmeden generaller için, "Hapse atılmalarını doğru bulmuyorum." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'af' çağrısı yapmış ve bu çağrı tepkilere neden olmuştu.

Muhalefete ‘parlamenter sistem’ desteğinde de bulunmuştu

Nagehan Alçı, muhalefete göz kırpan bir başka yazı daha kaleme almıştı. Muhalefetin “parlamenter sistem” söylemine destek veren Alçı, Cumhurbaşkanının sembolik olmasını isteyerek parlementer sisteme geçilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.