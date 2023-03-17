Muğla'nın hali içler acısı! Vatandaşlardan CHP’li belediyelere tepki!

Bodrum ilçesinde ana isale hattı yine patladı. Cadde dereye dönerken bölgedeki iş yerlerini su bastı. Daha önce de onlarca kez patlamanın yaşandığı Bitez Atatürk Bulvarı'nda yine ana isale hattı patladı. Dev çukurun oluştuğu yolda tonlarca su caddeye aktı, cadde adeta dereye döndü, işletmeleri su bastı.

MUSKİ ekipleri tarafından caddenin suyu kesildi, bölgedeki hat için çalışma başlatılacağı öğrenildi. Cadde esnafı, bölgede onlarca patlama olmasına rağmen, önlem alınmamasına tepki gösterdi.

VİDANJÖR ÜCRETLERİ ÇOK PAHALI

İlçede kanalizasyon altyapısı olmayan bölgelerde de vatandaşlar bin 500 lirayı aşan vidanjör ücretlerine tepki gösterdi. Belediyenin altyapıyı bir an önce yapmasını talep eden halk, bazı noktalarda foseptiğin sokaklara aktığını ve insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi. Çok büyük sıkıntı çektiklerini ifade eden bölge sakinleri, "Vidanjör ücretleri de çok pahalı. Özel şirketlerde rakamlar bin 500 lirayı aşıyor. Lütfen Muğla Büyükşehir Belediyesi bu konuya el atsın" diyerek tepkilerini dile getirdi. Şehrin pek çok yerinde kanalizasyon sisteminin hala olmamasına tepki gösteren vatandaşlar, "Tanker ücreti çok pahalı. Sen vatandaşa hizmet yapmak zorundasın. Diğer büyükşehir belediyelerde bu ücret alınmamaktadır" ifadelerini kullandı.