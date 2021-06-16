  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kuzey Makedonya’ya ziyaret
İntiharına engel olmak isteyen esnafı öldürdü
İtalya'da son bilanço açıklandı
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi! İnceleme başlatıldı
Yerel Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:25:00 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.C.A'nın yakalanması için harekete geçti.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin evi ve arabasında yapılan aramada 1 kilo 251 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 700 lira ve 100 dolara ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay