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Aktüel Muğla'da tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Muğla'da tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:08:02 -
Muğla'da tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Çetinkaya idaresindeki Rus ve Ukrayna uyruklu turistlerin bulunduğu 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü, İnönü Bulvarı Jandarma Kavşağı'nda, önünde seyir halindeki Yüksel Koç'un kullandığı 48 S 5320 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücü Koç ile tur otobüsündeki 2 Ukrayna uyruklu yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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