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Aktüel

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilini Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı - Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:59:24 -
Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

MUĞLA (AA) - Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrum ilçesinde Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Yokuşbaşı mevkisindeki ana yol güzergahında trafik yoğunlaştı. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri alması sayesinde trafik akışı sürdü.

Fethiye ilçesinde dönüşe geçen tatilciler, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruğu oluştuğu dikkati çekti. Fethiye-Muğla ile Fethiye-Antalya kara yolunda da araç sayısının çok fazla olduğu gözlendi.

Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu, Akyaka Kavşağı ile Sakar Geçidi'nde yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

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