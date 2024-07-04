  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Muğla’da sokakta ölü bulunmuştu! Vücut geliştirmek için canından oldu
Yerel

Muğla’da sokakta ölü bulunmuştu! Vücut geliştirmek için canından oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-04 11:11:28 - 2024-07-04 11:11:27
Muğla’da sokakta ölü bulunmuştu! Vücut geliştirmek için canından oldu

Sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu 32 yaşındaki Bahtiyar Bahar’ın spora giderken genellikle takviye edici maddeler kullandığı ve kas yapımını desteklemek için lokal insülin kullandığı belirlendi.

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde, 29 Haziran günü yolda hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede vücut geliştirme sporcusu olan 32 yaşındaki Bahtiyar Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahar'ın ölümüyle ilgili olay araştırma raporu hazırladı.

Lokal insülin ve takviye maddeler

Raporda, Bahar'ın vücut geliştirme sporu yaptığı, spora giderken genelde takviye edici maddeler kullandığı ve şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurulduğu belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayatının olduğu da raporda ifade edilerek, 3-4 ay önce yine lokal insülinden kaynaklı hastanede tedavi gördüğüne dikkat çekildi.

Bahtiyar Bahar'ın vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi olmadığı da kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaatinin oluşmuştur." denildi.

Küçükçekmece'de bir kişi parkta ölü bulundu
Küçükçekmece'de bir kişi parkta ölü bulundu

Yerel

Küçükçekmece'de bir kişi parkta ölü bulundu

12 ve 14 yaşındaki iki çocuk otelde ölü bulundu!
12 ve 14 yaşındaki iki çocuk otelde ölü bulundu!

Yerel

12 ve 14 yaşındaki iki çocuk otelde ölü bulundu!

TBMM koruma polisi ölü bulundu
TBMM koruma polisi ölü bulundu

Gündem

TBMM koruma polisi ölü bulundu

Genç sporcu sokakta ölü bulundu!
Genç sporcu sokakta ölü bulundu!

Yerel

Genç sporcu sokakta ölü bulundu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23