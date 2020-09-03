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Aktüel Muğla'da otomobil otobüsle çarpıştı 2 kişi yaralandı
Aktüel

Muğla'da otomobil otobüsle çarpıştı 2 kişi yaralandı

Otomobilde sıkışan kadın itfaiye ekibince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:44:19 -
Muğla'da otomobil otobüsle çarpıştı 2 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin otobüsle çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Demirezen'in kullandığı 06 ADF 918 plakalı otomobil, Fethiye-Dalaman kara yolu Çiftlik Mahallesi mevkisindeki kavşakta Hakan Doymaz'ın kullandığı 20 DU 111 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta sıkışan Ümmühan Demirezen, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirezen, itfaiye ekibince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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