  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Üst düzey" FETÖ'cü enselendi
Muğla'da orman yangını! Çevre illerden takviye ekip istendi
Terör örgütü PKK’ya bir darbe daha
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
Yerel Muğla'da orman yangını! Çevre illerden takviye ekip istendi
Yerel

Muğla'da orman yangını! Çevre illerden takviye ekip istendi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolyı yangın çıktı. Yangına müdahale edilirken, çevre illerden takviye ekip istendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:23:00 -
Muğla'da orman yangını! Çevre illerden takviye ekip istendi

Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı.

45 arazöz ve 6 helikopterle müdahale

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.

Çevre illerden destek istendi

Yangının büyümesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli'den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kub..
13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı
Gündem

13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı

13 baro, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargı, iddialarda ismi geçen şahısl..
NASA'da büyük panik! Bir dakika kala fark edildi
Teknoloji

NASA'da büyük panik! Bir dakika kala fark edildi

NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter, büyük bir problemle karşılaştı. Navigasyon zamanlama hatası yaşayan helikopterin güç tüketiminde ani ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay