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Aktüel

Muğla'da kuyumculara sahte alyans sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:45:12 -
Muğla'da kuyumculara sahte alyans sattıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kuyumculara sahte alyans sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki kuyumcuya satılan alyansların sahte olduğu şikayetleri üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, sahte alyansları B.U, M.E. ve R.M'nin sattığını belirledi.

Şüphelilerin araçla ilçe merkezinden kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Otomobilde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramada, sahte 15 çift alyans, 2 çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde de kuyumculara sahte alyans sattıkları saptandı.

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