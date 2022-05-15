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Yerel Muğla'da kayıp balıkçının denizde cesedi bulundu
Yerel

Muğla'da kayıp balıkçının denizde cesedi bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan balıkçının denizde cesedi bulundu. Bozdağ'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 15:15:00 -
Muğla'da kayıp balıkçının denizde cesedi bulundu

Çamlı Mahallesi'nden "Oğuzhan" isimli balıkçı teknesinde 12 Mayıs'ta denize açılan Durmuş Bozdağ'dan (47) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizden botlarla ve dalış timiyle, havadan da helikopterle yapılan arama çalışmaları sonucu Bozdağ'ın teknesi Lacivert Koyu'nda kayalıklara çarpmış olarak bulundu.

Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp balıkçının cansız bedenini Sedir Adası'nın doğusunda su yüzeyinde buldu.

Kıyıya getirilen Bozdağ'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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