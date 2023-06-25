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Yerel Muğla'da insan ticareti operasyonu
Yerel

Muğla'da insan ticareti operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:35:00 -
Muğla'da insan ticareti operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından 'insan ticareti' suçu ile ilgili 11 adrese yapan eş zamanlı baskınlarda 7 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, 'insan ticareti' suçu ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen projeli dosya çerçevesinde 1 Mayıs 2023 tarihinde 8 şüpheli şahsa fiziki ve teknik takip uygulandı. Yaklaşık 2 aylık süre sonunda 22 Haziran 2023 günü operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahısların yakalanması hedefli; şüphelilerin kaldıkları ikametlerde, bulundukları otel ve konaklama yerlerinde Bodrum merkezli, eş zamanlı 11 adrese 17 ekip ve 54 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, 1 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. Öte yandan 19 mağdur kadın da kurtarıldı.

 3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden M.Ç., T.A. ve M.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S., B.A., M.P. ve F.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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