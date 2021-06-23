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Yerel Muğla'da firari 2 hükümlü enselendi
Yerel

Muğla'da firari 2 hükümlü enselendi

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 18:54:00 -
Muğla'da firari 2 hükümlü enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Seydikemer ilçesinde, 5 ayrı "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ceza ile aranan S.B. gözaltına alındı.

Fethiye'de de hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki hükümlü, cezaevine gönderildi.

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