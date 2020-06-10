  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da cerrahi maskeli şüphelilerin iş yerinden hırsızlığı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:18:09 -
Muğla'da cerrahi maskeli şüphelilerin iş yerinden hırsızlığı güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'da cerrahi maskeli şüphelilerin iş yerinden hırsızlık yapması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinden çok sayıda pil çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, kiralık araçla ilçeye gelen biri kadın, iki şüphelinin Fethiye, Marmaris ve Aydın'daki marketlerden yüklü miktarda pil çaldığını belirlendi.

Kiralanan aracın plakasından yola çıkan ekipler, eşkali belirlenen 2 şüpheliyi İzmir'de yakaladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin çok miktarda pili, alışveriş arabasına doldurması yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı