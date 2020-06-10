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Aktüel

Muğla'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:47:28 -
Muğla'da çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kenarındaki çelik bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Gökçe'nin (22) kullandığı plakasız motosiklet, Fethiye-Muğla kara yolu İnlice mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gökçe'nin cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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