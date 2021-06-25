Muğla’da bir deprem daha!
Muğla'nın Datça ilçesinde dün yaşanan depremin ardından bugün öğle saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 5,23 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.21'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,23 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.