Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), özgeçmiş, Doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), Doçentlik belgesini, özgeçmişini, yayın listesini, yabancı dil sonuç belgesini (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi ), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, hizmet belgesini içeren 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik ünvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi )

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine (imzalı), özgeçmiş, doktora mezuniyet belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi ), Fotoğraf (2 adet) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet PDF formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ekleyerek ve 1 (bir) adet basılı yayın dosyası ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 6 ay ve daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmet Yükümlüsü olmadıklarını ya da 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

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