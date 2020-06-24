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Aktüel

Muğla seyahat acentesi temsilcilerine tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:20:58 -
Muğla seyahat acentesi temsilcilerine tanıtıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da turizmi çeşitlendirmek ve yerli ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında konuk edilen seyahat acentelerinin temsilcilerine, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip yerleri gezdirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Tanıtım Platformu ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Bölgesel Yürütme Kurulunca bölgedeki tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması için 3 gün sürecek program düzenlendi.

Muğla, İzmir, Aydın ve Denizli’den gelen 65 seyahat acentesi temsilcisi programın ikinci gününde, yörenin ünlü "Ormancı" türküsüne konu olan Belen Kahvesi'ni ziyaret etti ve türkünün hikayesini araştırmacı yazar İlker Altınsoy'dan dinledi. Ziyaretçiler, yerel sanatçı İbrahim Ethem Yağcı'nın seslendirdiği "Ormancı" türküsünü de dinledi.

Acente temsilcilerine daha sonra çok sayıda televizyon dizisine doğal setlik yapan Yeşilyurt Mahallesi gezdirildi. Konuklar "Maşat" ve "Kalk Gidelim" dizilerini ziyaret etti.

Temsilciler, Yerkesik Mahallesi'ndeki Damla Deresi Kanyonu ile Kerimoğlu Eyüp Efe'nin doğduğu ev ve müzeyi de gördü.

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