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Gündem Muğla açıklarında hareketlilik! Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi
Gündem

Muğla açıklarında hareketlilik! Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-03 18:36:00 -
Muğla açıklarında hareketlilik! Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki durdurdukları lastik botta 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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