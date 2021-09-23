  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun ve ailesine hapis cezası!
Gündem

Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun ve ailesine hapis cezası!

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile birlikte Burak Uygun ve Erol Uygun, ünlü sunucu Müge Anlı'ya "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:51:00 -
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun ve ailesine hapis cezası!

Ünlü sunucu Müge Anlı, programında Aleyna Çakır'ın ölümünü konu edinmesinin ardından baş şüpheli Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştı. Bunun üzerine Anlı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hapis cezası verildi

Sabah'ın haberine göre mahkemede yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Bedel ödeyeceksin"

Ümitcan Uygun'un hesabından yapılan paylaşımlarda "Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım" şeklinde mesajlar yayınlandığı belirlendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Annesi dahil 3 kadını katledenler tehdit suçundan cezalandiriliyor. Ne de diyim üstelik devleti de tehdit etmiş ...
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay