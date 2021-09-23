Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun ve ailesine hapis cezası!

Ünlü sunucu Müge Anlı, programında Aleyna Çakır'ın ölümünü konu edinmesinin ardından baş şüpheli Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştı. Bunun üzerine Anlı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kendisini hedef alan Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hapis cezası verildi

Sabah'ın haberine göre mahkemede yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Bedel ödeyeceksin"

Ümitcan Uygun'un hesabından yapılan paylaşımlarda "Müge Anlı bedel ödeyeceksin, sana ödeteceğiz. Evet tehdit ediyorum. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım" şeklinde mesajlar yayınlandığı belirlendi.