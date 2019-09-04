0553 313 94 23

Müge Anlı'da neler oldu!? 20 yıllık hasret 5 dakikada son buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 20 yıllık hasret son buldu! İşte, merak ettiğiniz "Müge Anlı'da neler oldu?” sorusunun yanıtı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:50
Müge Anlı'da neler oldu!? 20 yıllık hasret 5 dakikada son buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 20 yıllık hasret son buldu! İşte, merak ettiğiniz "Müge Anlı'da neler oldu?” sorusunun yanıtı.

Müge Anlı ile Tatlı sert programında 20 yıllık hasret dakikalar içinde son buldu. Gazeteci Müge Anlı’nın programına katılan Ümit Göçer 20 yıldır görmediği annesini bulmak için canlı yayında hayat hikayesinden söz etti. Annesinin 7 çocuğunu bırakarak 20 yıl önce sırra kadem bastığını ifade eden Göçer, anne sevgisine hasret büyüdüğünü belirtti. Ümit Bey annesinin peş peşe üç kez ikiz bebek dünyaya getirdiğini sonunca hamileliğinin çoğul gebelik olmadığını belirtti.

Son dakika gelişmesi yaşandı

Müge Anlı, Ümit Göçer’den annesi hakkında daha detaylı bilgi almaya çalıştığı sırada son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayına bağlanan Ümit Bey’in annesi herkesin duygulanmasına yol açtı. 20 yıllık hasrettin 5 dakikada sona ermesi herkesin yüzünü güldürdü. Gazeteci Anlı anneyi stüdyoya davet etti. Anne ve çocuklarının yüz yüze görüşmeleri bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:50
  1. Müge Anlı'da neler oldu?
  2. 20 yıllık hasret 5 dakikada son buldu!
  3. Müge Anlı
  4. Müge Anlı ile Tatlı Sert

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
    1. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    2. Ahmet Davutoğlu'nun ihraç sebebi..
    3. Karabük’te "Eğitim Kurumları Müdürler..
    4. Minibüs devrildi: 2 yaralı
    5. Burhaniye’de arazi yangınında..
    6. Devrek’te yaz şenlikleri stantları..
    7. YKS üniversite boş kontenjanları 2019..
    8. Beymen Collection'dan "sonbahar-kış..
    9. Beykozlu 500 çocuk sünnet heyecanı..
    10. İmamoğlu tatile ve zamma doyamıyor!..
    11. İHH yönetim kurulu üyesi Ahmet..
    12. Çocuklar pişmiş toprağı çok sevdi
    13. Babacan ve Davutoğlu
    14. Motosiklet sürücüsü genç hayatını..
    15. "Teknoloji belediyelerin verimliliğini..
    16. Aksa Enerji Dünya Enerji Kongresi'ne..
    17. Öğrencilerin okul ihtiyaçları cazip..
    18. Bakan Soylu'dan Kocaeli AFAD..
    19. Söğüt’te şenlikler öncesi tüm güvenlik..
    20. Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
    21. Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak..
    22. Mesire alanındaki su havuzu..
    23. Nevşehir Belediyespor, Pazarspora’a..
    24. Bademcik alınmasına son
    25. Aksoylu’dan Başkan Aksun’a veda..
    26. Maduro'dan orduya Kolombiya sınırında..
    27. Çevreye uydudan koruma kalkanı
    28. Mahmutbey gişelerde drone’lu trafik..
    29. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapılan..
    30. Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."