Müge Anlı'da neler oldu!? 20 yıllık hasret 5 dakikada son buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 20 yıllık hasret son buldu! İşte, merak ettiğiniz "Müge Anlı'da neler oldu?” sorusunun yanıtı.

Müge Anlı ile Tatlı sert programında 20 yıllık hasret dakikalar içinde son buldu. Gazeteci Müge Anlı’nın programına katılan Ümit Göçer 20 yıldır görmediği annesini bulmak için canlı yayında hayat hikayesinden söz etti. Annesinin 7 çocuğunu bırakarak 20 yıl önce sırra kadem bastığını ifade eden Göçer, anne sevgisine hasret büyüdüğünü belirtti. Ümit Bey annesinin peş peşe üç kez ikiz bebek dünyaya getirdiğini sonunca hamileliğinin çoğul gebelik olmadığını belirtti.

Son dakika gelişmesi yaşandı

Müge Anlı, Ümit Göçer’den annesi hakkında daha detaylı bilgi almaya çalıştığı sırada son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayına bağlanan Ümit Bey’in annesi herkesin duygulanmasına yol açtı. 20 yıllık hasrettin 5 dakikada sona ermesi herkesin yüzünü güldürdü. Gazeteci Anlı anneyi stüdyoya davet etti. Anne ve çocuklarının yüz yüze görüşmeleri bekleniyor.