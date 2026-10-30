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Gündem Müfteri Özgür 'İddialarını ispatlamazsan namertsin!'
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Müfteri Özgür 'İddialarını ispatlamazsan namertsin!'

Yeniakit Publisher
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Müfteri Özgür 'İddialarını ispatlamazsan namertsin!'

Kendisinin ve arkadaşlarının hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, ahlâksızlıklarını gizlemek için fon olayını ağzına sakız eden YP Genel Başkanı Özgür Özel’in algı oyunları ve karalama kampanyaları bitmek tükenmek bilmiyor.

Buğra Kardan  İstanbul

Kurmaylarından Ümit Özlale’nin iki bakana yönelik iftiraları çürütüldüğünü; CHP’li Faik Öztrak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a yönelik itibarsızlaştırma girişiminin çökertildiğini unutan Özel, dün de ‘miş’li yalanlar ortaya attı. Hayali listelere, kulaktan dolma laflara, dedikodulara bel bağlayan Özel’in tetikçi Sözcü TV’de “60’a yakın milletvekili ya da yakınlarının fonlarda oldukları söyleniyor” palavrasını dillendirmekten çekinmedi. İsim veremeyen ancak Erdoğan’a yakın üst düzey bürokrasinin de işin içinde olduğu tantanası yapacak kadar alçalan Özgür Özel, arsızlığını ve yüzsüzlüğünü bir defa daha ortaya koydu. Gelişmeleri yakından izleyen kamuoyundan Yeni Parti Genel Başkanı Özel’e “Yalanları bırak da kendinin ve arkadaşlarının yolsuzluklarına bak” tepkisi geldi.

 

ERDEM: MERTSE NE VARSA AÇIKLAR

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise, şunları söyledi: “İBB başta olmak üzere CHP’li ve YP’li belediyelerde yolsuzluklar ayyuka çıkmıştır. Sarıgül skandalı da bunlara tuz biber olmuştur. Tabii bir aydır fon olayıyla ilgili farklı gelişmeleri, değerlendirmeleri duyuyoruz. Biz, haksız kazanç sağlayana ‘Yazıklar olsun’ diyoruz. ‘Hata edenin yanına kâr kalmasın’ diyoruz. Yanlış yapanın ideolojisi, kavmiyeti, meşrebi, mezhebi olmaz. Hâl böyle olup Özel ve ekibinin yanlışları ortadadır. Bu yanlışlar uzaya merdiven olur. Tabii pislikleri afişe oldu. O pislikleri perdelemek için fon meselesini kullanmaya çalışıyor. Ancak herkes evvela kendi evinin önünü temizlesin. Özel, aklını başına alsın. CHP’lilerin, YP’lilerin ayıplarını örtme adına ‘mış’lı, ‘miş’li cümleler kullanmasın. 60 milletvekilinin ve yakınlarının fonda olduğunu duyduğunu iddia ediyor. Bu iddiayı kanıtlamadığı takdirde ‘müfteri’ olarak yaftalanacağını kafasından çıkarmasın. Bilgileri, bulguları, belgeleri paylaşmalı. Erkeklik, mertlik bunu gerektirir. Birilerini lekeleyip kenara çekilmek yok. Özür dilesen de bedel ödemekten kurtulamayacağını unutmayacaksın. Ticaret Bakanının, Ail eve Sosyal Politikalar Bakanına atılan iftiralar var. Atanlara, birilerini töhmet altında bırakanlara fatura çıkarılacak. Hâsılı kirli çamaşırları ortaya dökülünce kontrollerini yitirdiler. Sarıgül skandalı da durumu daha vahim hâle getirdi. Tabii çıkmaza girince çareyi fon meselesini kullanmakta buldu ancak yanıldı. Çünkü CHP’lilerin ve YP’lilerin yolsuzluklarını dikkatten kaçırmaya imkân kalmadı.”

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Yorumlar

Vay vay

İftira ve yalan ise niye milletin milyarlarca lirasına çöküp malı 29 ayrı ülkeye götürenlerin listesini gizliyorsunuz. Dun yeni şafakta vardı ya yazı adamlar devlete meydan okuyor, sadece oğlum değil diyor beraber malı götürdük diyor.

Doğan

Özgür özelin kim olduğunu iyi biliyoruz. Hükümette bir zahmet açıklasın, bu adamın ağzına sakız olmasın…..!
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