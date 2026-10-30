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İSLAM 30 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

30 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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30 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (30 Ekim 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٧٦) وَیَزٖیدُ اللّٰهُ الَّذٖینَ اهْتَدَوْا هُدًىؕ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَرَدًّا

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(76) Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, rabbinin katında hem mükâfat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir.

(Meryem Suresi, 19/76)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir” meâlindeki cümleden kastedilen mâna 3 ve 4. merhaledeki anlamlardır. Buna göre bir kimse aklını ve iradesini kullanarak doğru yola girerse Allah ona o yolda yürüyüp başarıya ulaşmayı nasip eder; âhirette onu mükâfatlandırarak cennetine koyar ve mutlu kılar; işte kurtuluş budur.

Âyetin devamı da bunu vurgulamaktadır: Hayırlı davranışların Allah katındaki sevabı, yeryüzündekilerin iftihar ettikleri her şeyden daha üstün ve sonuç itibariyle daha iyidir. Çünkü hayırlı iş âhirete intikal edecek ve sahibine ebedî olarak fayda sağlayacaktır (hüdâ ve hidayet hakkında ayrıca bk. Bakara 2/5).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 615-616 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   

“Sizin en hayırlınız, hayrı dokunması umulan ve kötülüğünden emin olunan kimsedir.
  En kötünüz de hayrı dokunması umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayandır.”

Kaynak:  Tirmizi, Fiten, 76

 

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