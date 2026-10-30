Çanakkale’de feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: 2 genç hayatını kaybetti
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Çanakkale’de gece saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak ikiye ayrıldı. Paramparça olan araçta bulunan Efehan Uzkuç ile Efe Serin olay yerinde hayatını kaybetti.
Çanakkale girişinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası iki gencin hayatına mal oldu.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Çanakkale girişindeki Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, Lapseki’den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Organize Sanayi Kavşağı’nı geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan otomobil, orta refüjde bulunan elektrik direğine büyük bir şiddetle çarptı.
ARAÇ İKİYE AYRILDI
Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalanırken, araç metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından yol ve çevresi araç parçalarıyla kaplandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Efehan Uzkuç’un yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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