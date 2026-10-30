Katiller neye hazırlanıyor? ABD'den İsrail'e askeri sevkiyat!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin, siyonist İsrail rejimdeki seçimlerin ardından bölgeye ve siyonist rejime askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığı öne sürüldü.
ABD'nin, siyonist İsrail rejimdeki seçimlerin ardından bölgeye ve siyonist rejime askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığı öne sürüldü.
İşgal televizyonu KAN'ın haberinde, son 24 saatte siyonist rejimin güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının indiği iddia edildi.
Haberde, uçaklardan bazılarının Amerikan ordusunun Teksas'taki hava savunma merkezlerinden "Fort Bliss" üssünden geldiği öne sürülerek, söz konusu sevkiyatın siyonist rejimdeki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.
The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, küresel haydut Donald Trump'ın, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü.
Kaynak: AA