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Dünya Hadsiz Miçotakis Türkiye-Libya anlaşmasını hedef aldı!
Dünya

Hadsiz Miçotakis Türkiye-Libya anlaşmasını hedef aldı!

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Hadsiz Miçotakis Türkiye-Libya anlaşmasını hedef aldı!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya'nın Türkiye ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının yasa dışı olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya’nın doğu parlamento kanadının onayladığı Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasını "açıkça yasa dışı, hükümsüz ve geçersiz" olarak nitelendirdi.

Miçotakis, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını sonlandırırken Reuters’a yaptığı açıklamada, anlaşmanın coğrafyayı tamamen yok saydığını savundu.

 

"YUNAN ADALARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Yunan Başbakan, "Anlaşma, Yunan adalarının varlığını görmezden geliyor. Türkiye ve Libya, sanki bu adalar yokmuş gibi hareket ediyor." dedi. Miçotakis, tarafların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni (UNCLOS) ihlal ederek bir "oldu bitti" yaratmaya çalıştığını iddia etti.

Miçotakis ayrıca, Libya'yı kendileri ile diyaloğa ciddi şekilde katılmaya çağırdıklarını söyledi.

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