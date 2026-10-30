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Spor Formula 1’de sıradaki durak belli oldu
Spor

Formula 1’de sıradaki durak belli oldu

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Formula 1’de sıradaki durak belli oldu

Kimi Antonelli, yarışı ilk 9 sırada tamamlaması halinde Formula 1 tarihine geçerek en genç şampiyon unvanını elde edecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları, 31 Ekim Cumartesi'yi 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece TSİ 00.00'da başlayacak.

Yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, en yakın rakibi olan takım arkadaşı George Russell'ın 123 puan önünde yer alıyor.

20 yaşındaki Antonelli, yarışı ilk 9 içinde bitirirse Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

 

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 365

2. George Russell (Büyük Britanya): 242

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241

4. Max Verstappen (Hollanda): 236

5. Charles Leclerc (Monako): 233

 

Takımlar

1. Mercedes: 607

2. Ferrari: 474

3. Red Bull: 355

4. McLaren: 355

5. Racing Bulls: 102

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