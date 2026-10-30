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Gündem Adana’da kızını öldürmek için hastaneyi bastı! Özel harekat devreye girdi
Gündem

Adana’da kızını öldürmek için hastaneyi bastı! Özel harekat devreye girdi

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Adana’da kızını öldürmek için hastaneyi bastı! Özel harekat devreye girdi

Adana’da cinsel istismara uğradığını belirterek polise başvuran E.D.’nin hastanede silahlı babasının hedefi olduğu öne sürüldü. Kızını öldürmeye çalıştığı belirtilen M.D., hastanede bir odaya saklandı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Adana’da gece boyunca devam eden silahlı olay, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan Adana Şehir Hastanesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre E.D., cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikâyette bulundu. Polis ekipleri genç kızı gerekli işlemler ve beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü.

SİLAHLA HASTANEYE GELDİ

İddiaya göre kızının polise başvurduğunu öğrenen 47 yaşındaki baba M.D., otomobiliyle hastaneye geldi.

Silahını çeken M.D.’nin kızını öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilirken, polis ekipleri hızla müdahale ederek E.D.’yi hastane içerisinde güvenli bir bölgeye götürdü.

Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra binanın içerisinde gözden kayboldu.

GECE BOYUNCA HASTANEDE ARANDI

Polis ve hastane güvenlik görevlileri silahlı şüphelinin yakalanması için gece boyunca hastane içerisinde çalışma yürüttü.

Sabah saat 07.00 sıralarında M.D.’nin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada saklandığı tespit edildi.

Polis ekipleri şüpheliye silahını bırakarak teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

TESLİM OLMADI, ATEŞ AÇTI

İddiaya göre M.D., teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

Bunun üzerine hastaneye özel harekat polisleri sevk edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda silahlı şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GENÇ KIZ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yaşanan olayların ardından E.D.’nin devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Polisin ayrıca genç kızın cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla bağlantılı şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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