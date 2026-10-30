Depremin acısını bilime dönüştürdüler: Kolonların sağlamlığını ölçen cihaz geliştirdiler

CİHAZ, TAŞIYICI SİSTEMLERDE OLUŞAN YORULMA, KOROZYON VE NEM ARTIŞINI ÖLÇÜYOR: Proje danışmanı ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulla Sakallı, geliştirdikleri cihazla, afetlerde can kayıplarının önüne geçmek istediklerini söyledi. Cihaz sayesinde binanın taşıyıcı sistemleriyle ilgili bilgi edinilebildiğini belirten Sakallı, şöyle konuştu: "Bu cihaz taşıyıcı sistemlerde oluşan yorulmayı, korozyonu ve nem artışını ölçüp bunu yapay zekayla o anki taşıyıcı sistemin yorulma katsayısını veya deforme katsayısını hesaplayıp o binanın o anki durumu hakkında ilgili kişilere bilgi veriyor. Böylece bina depreme maruz kalmadan yıkılabilir mi, hangi yönde yıkılır, taşıyıcı kolonların, özellikle riskli taşıyıcı kolonların o anki durumunu ilgili kişilere aktarır ve ilgili kişilerin bu yönde karar alma süreci başlatılır." Sakallı, 6 Şubat depremlerindeki büyük acıların tekrardan yaşanmaması adına böyle bir proje hazırladıklarını ifade etti. Öğrencileriyle cihazın prototipini yaptıklarını anlatan Sakallı, "Asıl amacımız depreme dayanıklı kentlerin inşası. En büyük temennimiz böyle akıllı şehirler sayesinde depreme karşı önceden önlem almak ve depremin kayıplarını en aza indirmek." diye konuştu.