Bütün dünya cevabını merak ediyor: Yapay zeka suçluyu yakalarsa ne olacak?

Yapay zeka bu suçlara karşı harekete geçmeli miydi? Bu tür olaylar, yapay zeka sohbet robotlarının, yazışma geçmişinin insanlar tarafından incelenmesine gerek olmadan suç bildiriminde bulunup bulunamayacağı sorusunu akıllara getirdi. İnsanların iletişim biçimleri ve kendilerini ifade şekilleri değişkenlik gösterdiğinden, algoritmalar tarafından suça meyletme ya da suç itirafı olarak algılanan bir yazışmanın, zararsız olduğu kanaatine insan gözlemciler tarafından varılabilir.​​​​​​​ ABD merkezli teknoloji şirketi Anthropic tarafından üretilen yapay zeka modeli Claude'un temmuzda ABD'deki bir polis hattına sahte cinayet ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, olası suçluları sadece yazışma geçmişine göre belirlemek zorunda kalacak olan bu sohbet robotları, kişinin suç işlemeye yakınlığında rol oynayan biyolojik, psikolojik ve sosyoekonomik olmak üzere diğer önemli etmenleri de göz önünde bulunduramayacak.