24 saatte ikinci görüşme! Trump’tan Başkan Erdoğan’a TDT Zirvesi telefonu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diplomasi trafiği hızlandı. İki lider 24 saat içerisinde ikinci kez telefonda görüştü. Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı resmi akşam yemeği sırasında Başkan Erdoğan’ı arayarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi için başarı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yoğun telefon diplomasisi devam ediyor.
ABD Başkanı Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı resmi akşam yemeği sırasında Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı.
Görüşmenin ana gündemini Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13’üncü Zirvesi oluşturdu.
ERDOĞAN LİDERLERİN SELAMLARINI İLETTİ
Başkan Erdoğan, telefon görüşmesi sırasında resmi akşam yemeğine katılan liderlerin selamlarını ABD Başkanı Trump’a iletti.
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesi’nin Ankara’da gerçekleştirileceğini belirterek, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güven açısından önemli bir konuma ulaşan Teşkilatı daha ileriye taşıyacak kararların zirvede ele alınacağını aktardı.
TRUMP’TAN TDT ZİRVESİ MESAJI
ABD Başkanı Trump da Başkan Erdoğan’a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi dolayısıyla başarı dileklerini iletti.
İki lider arasındaki görüşmenin, bir önceki telefon görüşmesinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden gerçekleşmesi dikkat çekti.
24 SAATTE İKİNCİ TELEFON
Başkan Erdoğan ile Trump, 28 Ekim 2026 tarihinde de telefonda görüşmüştü.
Söz konusu görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasındaki 100. yıl hedefi ile Rusya-Ukrayna savaşı ele alınmıştı.
Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu Mekke Ortak Savunma İttifakı çerçevesinde Hürmüz Boğazı ve Yemen’de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulamıştı.
Son telefon görüşmesiyle birlikte Erdoğan-Trump hattında son 24 saat içerisinde ikinci kez doğrudan temas kurulmuş oldu.