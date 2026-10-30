Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunarak Moskova’nın tutumunu yineledi. Peskov’un değerlendirmelerinde gelecek nesillere yönelik vurgu öne çıktı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da geçici bir ateşkes değil, gelecek nesillerin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı ve köklü bir barış istediğini söyledi.
Amerikan medyasına bir röportaj veren Peskov, Moskova yönetiminin temel hedeflerine dair net mesajlar paylaştı.
Gelecek nesiller için barış vurgusu
Moskova’nın nihai amacının geçici bir çatışmasızlık dönemi yaratmak olmadığını vurgulayan Peskov, "Biz barış istiyoruz, gelecek nesiller için uzun vadeli bir barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.