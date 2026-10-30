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Aktüel Erişime açıldı! KPSS’ye girenler dikkat!
Aktüel

Erişime açıldı! KPSS’ye girenler dikkat!

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Erişime açıldı! KPSS’ye girenler dikkat!

ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait cevap kâğıtlarını ve adayların işaretlediği cevapları erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ekim'de uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ile soruların yanıtları "ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime sunuldu.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru yanıtları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru köküne, cevap seçeneklerine, sorunun doğru cevabına ve ilgili soruya kendilerinin verdiği yanıta ulaşabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösteriliyor.

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