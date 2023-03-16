Mudanya Üniversitesi’ne akademik kadro alımı yapılıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

•Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf)(ıslak imzalı)

•6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak imzalı)

•Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

•Yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca eserlerini ayrıca belirtilmelidir)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

•3 adet vesikalık fotoğraf

•İkametgah belgesi

•Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

•Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

•Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

•Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-devlet

üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

•Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,

•Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)

•Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

•Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile

birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)

o Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli

USB kopya

o Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet adsoyad etiketli USB kopya

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

•Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf)(ıslak imzalı)

•6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak imzalı)

•Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

•ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)

•Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

•Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora; e-Devlet üzerinden

alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

•Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi

•Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

•3 adet vesikalık fotoğraf

•İkametgah belgesi

•Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

•Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

•Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

•Askerlik durum belgesi

•Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

Başvuru Adresi : Yazı İşleri Müdürlüğü, Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi,

2029 Sokak, No:2 Mudanya/Bursa

Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat : 0224 224 20 22 – 0554 872 18 87

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