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Yerel Müdahaleye gelmişlerdi! 3 polis ve 1 bekçiyi bıçaklayan ve vurularak durdurulan hasta öldü
Yerel

Müdahaleye gelmişlerdi! 3 polis ve 1 bekçiyi bıçaklayan ve vurularak durdurulan hasta öldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekipleri, hastanın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 09:24:00 -
Müdahaleye gelmişlerdi! 3 polis ve 1 bekçiyi bıçaklayan ve vurularak durdurulan hasta öldü

Polislerle birlikte hastanın yanına giden gece bekçisi Fatih D, saldırgan tarafından bıçaklandı. İ.T, takviye olarak sevk edilen polis memurları Turgay A, Mustafa A. ve Ahmet K'yi de bıçakla yaraladı. Saldırgan tavırlarını devam ettiren İ.T, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan 3 polis ve 1 bekçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, saldırgan ise Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bipolar hastası İ.T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bekçi ve polislerin tedavisi sürüyor.

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