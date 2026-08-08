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Dünya 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Dünya

'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'

Yeniakit Publisher
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'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'

İran lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin tartışmalar artıyor. İranlı muhalif medya kaynakları, Hamaney'in durumunun ağırlaştığını ve her an ölüm haberinin ilan edilebileceğini öne sürdü.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin tartışmalar artıyor. İranlı muhalif medya kaynakları, Hamaney'in durumunun ağırlaştığını ve her an ölüm haberinin ilan edilebileceğini öne sürdü.

IranWire'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yönetimine yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Mücteba Hamaney, 28 Şubat'ta ABD'nin düzenlediği saldırıdan bu yana hiçbir kabine üyesiyle görüşmedi.

Her iki kaynağa göre, "Hamaney'in sağlık durumunun son derece kritik olduğu ve her an hayatını kaybedebileceği" yönündeki söylentiler rejimin en üst kademelerinde dolaşıyor.

Mücteba Hamaney liderliği devraldığından bu yana kamuoyu önüne çıkmadı veya herhangi bir konuşma yapmadı.

 

İran'ın resmi haber ajansları yalnızca kendisine atfedilen birkaç mektup yayınladı.

Kamuoyu önüne çıkmaması, Hamaney'in sağlık durumuna ve hayatta olup olmadığına ilişkin spekülasyonları artırdı.

İddialara göre Pezeşkiyan'ın kabinesine yakın bir kaynak, şimdiye kadar hiçbir kabine üyesinin Mücteba Hamaney ile görüşmediğini doğrularken sağlık durumunun kötü olduğunu belirtti.

Kaynak "Yakında kendisinin şehadet haberini duyarsak şaşırmayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

tuhaf

kaynak "yakında kendisinin şehadet haberini duyarsak şaşırmayız" ifadelerini kullandı/ yaralandıktan aylar sonra ölen adam şehid olmuyor, ama bunlar şia her şey olur.

Dürüst

İSlamda şehit vurulup hemen ölürse ve Yaralandiktan sonra yaşayıp ölürse diye 2 ye ayrilir. İkisinde sehittir. Yaralandiktan 3 gün sonra şehit olan hazreti Ömer radiyallahu anh gibi. Şia mezhebi içinde bir çok sapikliklari olan mezheptir ehli sünnetle alakası olmayan bir çok sapikliklari var. Bu savaşta aklı başına gelirde ehli sünnete yaptığı zulmü bırakıp inşeAllah şia da ehli sünnet olur.
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