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Gündem Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
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Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

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İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.

Çatalca’nın Bahşayiş Mahallesi’nde eğitim uçuşu sırasında uçağın kuyruğu yere temas etti.

 

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 17.30 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradığı belirtildi.

 

Açıklamada, kazada uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi B.B'nin hafif yaralandığı kaydedildi.

 

Yaralı pilotun, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

Bu arada kazanın ardından bölgeye giden jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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