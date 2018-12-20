Mücadele sürüyor... 30 terörist mağarada kıstırıldı!

PKK’lı teröristlerin Tunceli’de gizlendiği mağaranın, 1 km’lik tünelle başka bir mağaraya bağlandığı ortaya çıktı. Diğer ucu uçurum olan tünelde 5’i aranan listesinde bulunan 30’dan fazla terörist var. Giriş JÖAK ve JÖH timlerince tutuldu. Hava ve kara operasyonları ile mağaranın yerle bir edilmesi an meselesi.

Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenlediği başarılı operasyonlarla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK’nın, Tunceli Ovacık’ta kış aylarını geçirdiği mağara deşifre oldu. Karadeniz bölgesinde barınamayıp Tunceli’ye kaçan 6 kişilik terörist grubun Ovacık’ta gizlendiği mağara tespit edilmiş ve 15 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Teröristlerin kıstırıldığı dev mağaraya operasyon için özel birlikler sevk edildi.

Kaçma şansları yok

PKK'nın dağ kadrosunda yıllarca faaliyet gösterdikten sonra ikna edilerek teslim olan bir teröristin ifadesinden yola çıkan güvenlik güçleri, yeni bilgilere ulaştı. Mağaranın içindeki bir dehlizden başka bir mağaraya uzanan yaklaşık 1 km'lik tünel olduğunu söyleyen terörist, geçidin diğer ucunun uçuruma çıktığını belirtti. İçeridekilerin kaçma şansı olmadığı mağaraya operasyon için hazırlıklara başlandı. Yapılan saha çalışması ve ulaşılan istihbari bilgilerle daha büyük bir tablo ortaya çıktı.

30'dan fazla terörist

Mağaranın terör örgütünün kış üslenmesi için kullanılan ana merkezlerden biri olduğu belirlendi. 15 bölümden oluşan mağarada 30’dan fazla terörist bulunduğu, bunlardan birinin İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesinde mavi kategoride yer alan PKK’nın sözde Tunceli sorumlusu olduğu, 4'ünün de gri listede arandığı öğrenildi. Çok miktarda yaşam malzemesi ve mühimmat depolanmış mağarada PKK’lıların yanısıra biri elebaşı olmak üzere MLKP’li teröristlerin de bulunduğu kaydedildi.

Girişler tutuldu

Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı timler ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri Cuma gününden bu yana mağaranın girişini tutuyor. Giresun, Trabzon ve Gümüşhane’de düzenlediği hassas operasyonlarla PKK'nın Karadeniz yapılanmasını çökerten “mağara ve sığınak konusunda uzman” ekipler, teröristleri teslim olmaları için ikna etmeye çalışıyor. İkna olmamaları durumunda mağaralar teröristlerin başlarına yıkılacak.

Kaynak: Yeni Şafak