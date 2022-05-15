Mübarek Turan cinayeti: Eşini öldüren adam indirimi neden aldı!

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi 133'üncü sokaktaki evde 24 Ocak 2014 gecesi meydana geldi.

Veysi Turan, kent merkezindeki bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışıyordu. 5 yıllık eşi Mübarek Turan ise 4 yaşındaki kızlarının ardından ikinci kızlarını dünyaya getirmişti.

UYUDUKTAN SONRA ELEKTRİK VERDİ

Eşini ve bebeğini doğum sonrasında eve getiren Veysi Turan, iddiaya göre onlar uyuduktan sonra üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Turan, kablonun fişini prize takarken, kestiği uçlarını ise uyuyan eşinin yanaklarına tuttu.

Mübarek Turan, elektrik akımı nedeniyle o anda yaşamını yitirdi. Eşinin donup kaldığını gören Veysi Turan, eşinin ağzını eliyle kapattı. Veysi Turan ise 155 Polis İmdat hattını arayarak eşini boğduğunu ihbar etti.

Eve gelen polisler, baş kısmı kömürleşmiş kadının cesedini bulurken, Veysi Turan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mübarek Turan'ın olaydan bir gün önce doğum yaptığı için evde dinlendiği, bu sırada eşini öldürmeye karar sanığın cinayeti işlemek için bir gün önce bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Sanık Veysi Turan, 16 Haziran'da bir kez daha mahkemeye çıkacak. Yargıtay'ın kararını doğru bulduklarını belirten Mübarek Turan'ın aile avukatı Burak Göncü, "Yargıtay'ın son vermiş olduğu karar, bizim ciddi anlamda hukuka olan hem güvenimizi, hem umudumuzu, hem de maktülenin ailesinde az da olsa vicdani rahatlatma söz konusu olmuştur. Bu sebeple sanığa verilen iyi hal indiriminin kaldırılmasını çok doğru bir karar olarak bulmaktayız" dedi.

Olay, 24 Ocak 2014 gecesi Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi 133'üncü sokaktaki evde meydana geldi. Veysi Turan, kent merkezindeki bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışıyordu. 5 yıllık eşi Mübarek Turan ise 4 yaşındaki kızlarının ardından ikinci kızlarını dünyaya getirmişti. Eşini ve bebeğini doğum sonrasında eve getiren Veysi Turan, iddiaya göre onlar uyuduktan sonra üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Turan, kablonun fişini prize takarken, kestiği uçlarını ise uyuyan eşinin yanaklarına tuttu. Mübarek Turan, elektrik akımı nedeniyle o anda yaşamını yitirdi. Eşinin donup kaldığını gören Veysi Turan, eşinin ağzını eliyle kapattı. Veysi Turan ise 155 Polis İmdat hattını arayarak eşini boğduğunu ihbar etti. Eve gelen polisler, baş kısmı kömürleşmiş kadının cansız bedenini bulurken, Veysi Turan tutuklanarak cezaevine gönderildi.